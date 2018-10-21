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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yıl sonuna kadar açılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yıl sonuna kadar açılacak!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinin yıl sonuna kadar açılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 14:51 - Güncelleme: 21-10-2018 14:51

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Kurum, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, Sosyal anlamda yeşil alana ihtiyacımız var dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve protokol ile birlikte millet bahçesini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şehrin her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Millet bahçesi projeleri tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 artacak. Sosyal alanda baktığımız zaman bizim yeşil alana ihtiyacımız var. Bizim bunların sayısını artırmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, açıklamalarının ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinin yıl sonuna kadar açılacağını da dile getirdi.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİ OLACAK

Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı’nda yer verilen proje ile ilgili detayları paylaşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, Millet Bahçesinin son aşamasında olduklarını belirterek, İnşallah hazırlıklar bittiği zaman burası İstanbul'un en büyük parklarından biri olacak. Plan sınırımız 182 bin metre, proje alanımız uygulamada 240 bin metreye kadar çıkacak dedi.

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  • Misafir 21 Ekim 2018 15:58 Çevre ve Şehircilikte Yeni bir dönem...Her 20 kişiden biri Suriyeli oldu! ‘Türkler, 4 ilde azınlığa düşecek’... Mülteci sayısı 4 milyon 600 bine ulaştı.

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Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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