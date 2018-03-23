Çevik Kuvvet Şube eski Müdürüne FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü eski Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'e Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya İskenderun T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Sezer'in terör örgütü FETÖ üyelerince örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programına değişik tarih ve zamanlarda birden fazla kez bağlantı yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Sanığın darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'da emri altında bulunan emniyet görevlilerine, "Bütün herkes personeli uyarsın. Kimse talimatsız bir şekilde hareket etmeyecek, fevri hareketlerde bulunmayacak. Benim emrim dışında kesinlikle talimatsız silah kullanılmayacak. Askerle çatışma ortamına girilmeyecek. Sadece benim emrimi bekleyeceksiniz." şeklinde talimat verdiğini aktaran savcı, sanık Sezer'in, bu talimatı WhatsApp üzerinden de verdiğine ilişkin tutanakların bulunduğunu kaydetti.

Savcı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan Sezer'in darbe girişiminin yaşandığı gece emrindeki emniyet görevlilerine darbeye direnilmemesi yönünde talimat vermek suretiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirten sanık Sezer, FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişimi gecesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde kendisinin sorumlu olduğu bin polisin bulunduğunu aktaran Sezer, o gece emniyette tam teçhizatlı 100 polisi askere karşı görevlendirdiğini ileri sürdü.

Talimatının net ve açık olduğunu, hiç kimsenin emirler dışında hareket etmemesini istediğini ileri süren Sezer, şöyle devam etti:

"En küçük fevri bir hareket, farklı sonuçlar doğurabilirdi. Aldığım tedbirlerden dolayı yargılanıyorum, darbe girişimi başarılı olsaydı idam edilecektim. Darbe girişimine karşı durdum. Vermediğim bir talimattan dolayı 21 aydır tutuklu yargılanıyorum. Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum. Hukuk ve vicdan istiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Sezer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme Sezer'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından da beraatini kararlaştırdı.

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