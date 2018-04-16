  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çevik Bir ile Gülen karakolda karşılaşacak mı?

Çevik Bir ile Gülen karakolda karşılaşacak mı?

Star gazetesi yazarı Yakup Köse müebbet hapis cezası alan 28 Şubat sanıklarının yaşları gerekçesiyle tutuklanmamasına tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 07:24 - Güncelleme: 16-04-2018 07:24

Kendisi de 28 Şubat mağduru olan Yakup Köse, 28 Şubat sanıkları için verilen karara isyan etti. 14 yaşındayken İBDA-C üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan Köse, Star gazetesindeki köşesinde geçtiğimiz hafta sonu 21 sanığa verilen müebbet hapis cezasının adli kontrol şartına çevrilmesini eleştirdi.

Silivri’de yarın başlayacak “Çengelköy ve Kuleli davası”nı hatırlatan yazar, 15 Temmuz gecesi çengölköy'de şehit olan Çengölköy'de Halil Kantarcı'nın 28 şubat döneminde cezaevi arkadaşı olduğunu belirterek yazısını böyle tamamlıyor:

GÜLEN'İ DE HEYECANLANDIRMIŞ
"Ah Halil’im, ah gönüldaşım, biz yanlış zamanda sanık olmuşuz!.. Seni şehit edenler de bir umutlandı bir umutlandı ki sorma… “Ergenekoncular, Balyozcular şimdi de 28 Şubatçılar serbest kaldı bizim neyimiz eksik, hatta fazlamız var; 250 Müslüman Anadolu evladını öldürdük” diyorlarmış!.. 

Yaş ve hastalıklarından dolayı darbecilerin tutuklanmaması ABD’nin hizmetlisi F. Gülen’i de heyecanlandırmış. Heyecandan ceketinin tansiyonu yükselmiş. “Bu tansiyonla ben beraat bile ederim” diyormuş; ABD izin verirse dönecekmiş!.. “Karakola gider imzamı atarım, hem yürüyüş de yapmış olurum” da demiş!.. 

Benim merak ettiğim, karakolda Çevik Bir ile F. Gülen karşılaştıklarında nasıl hasret giderecekler, neler konuşacaklar. O anda orada olmayı çok isterim; hemen yanlış anlamayın, tamamen gazetecilik dürtülerimle orada olmayı istiyorum!.. Çalsın davullar, ülkeme adalet geldi!.."

Yakup Köse'nin yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çevik Bir ile Gülen karakolda karşılaşacak mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 08:20 bu fetocu yazarlar gün gelecek biz akp lide değildik diyecek yazın bir kenara...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro