Çevik Bir ile Gülen karakolda karşılaşacak mı?

Kendisi de 28 Şubat mağduru olan Yakup Köse, 28 Şubat sanıkları için verilen karara isyan etti. 14 yaşındayken İBDA-C üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan Köse, Star gazetesindeki köşesinde geçtiğimiz hafta sonu 21 sanığa verilen müebbet hapis cezasının adli kontrol şartına çevrilmesini eleştirdi.

Silivri’de yarın başlayacak “Çengelköy ve Kuleli davası”nı hatırlatan yazar, 15 Temmuz gecesi çengölköy'de şehit olan Çengölköy'de Halil Kantarcı'nın 28 şubat döneminde cezaevi arkadaşı olduğunu belirterek yazısını böyle tamamlıyor:

GÜLEN'İ DE HEYECANLANDIRMIŞ

"Ah Halil’im, ah gönüldaşım, biz yanlış zamanda sanık olmuşuz!.. Seni şehit edenler de bir umutlandı bir umutlandı ki sorma… “Ergenekoncular, Balyozcular şimdi de 28 Şubatçılar serbest kaldı bizim neyimiz eksik, hatta fazlamız var; 250 Müslüman Anadolu evladını öldürdük” diyorlarmış!..

Yaş ve hastalıklarından dolayı darbecilerin tutuklanmaması ABD’nin hizmetlisi F. Gülen’i de heyecanlandırmış. Heyecandan ceketinin tansiyonu yükselmiş. “Bu tansiyonla ben beraat bile ederim” diyormuş; ABD izin verirse dönecekmiş!.. “Karakola gider imzamı atarım, hem yürüyüş de yapmış olurum” da demiş!..

Benim merak ettiğim, karakolda Çevik Bir ile F. Gülen karşılaştıklarında nasıl hasret giderecekler, neler konuşacaklar. O anda orada olmayı çok isterim; hemen yanlış anlamayın, tamamen gazetecilik dürtülerimle orada olmayı istiyorum!.. Çalsın davullar, ülkeme adalet geldi!.."

Yakup Köse'nin yazısının tamamı