Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı Yeni bir KHK daha geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni öncesinde yeni kararname yayınlanacağını söyledi. NTV canlı yayınında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

"Bu kararname ile artık son nokta konmuş olacak. Yemin töreni öncesi meclisten alınan yetki ile bu uyum kararnameleri tamamlanmış olacak. İçinde farklı bölümleri olan tek bir kararname de olabilir ayrı ayrı da olabilir. Yemin töreninden sonra ise 1 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış olacak."