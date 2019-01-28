Cevat Durak aslen nereli eşi Birsen Durak ve çocukları kimdir?

Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Cevat Durak aslen Malatyalı ve 1955 doğumlu. Öğretmen bir ailenin çocuğu olan Cevat Durak'ın asıl mesleği mühendisliktir. 33 yıldır ailesi ile Karşıyaka'da yaşayan Cevat Durak Birsen Durak ile evlidir. 2 çocukları vardır.

CEVAT DURAK KİMDİR: Cevat Durak (d. 10 Şubat 1955, Malatya), İzmir'in Karşıyaka ilçesinin CHPli belediye başkanıdır.

Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Malatya'da doğmuştur. Fen lisesi öğrenimini sürdürürken Karayolları bünyesinde işçi olarak çalıştıktan sonra, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

33 yıldan bu yana Karşıyaka'da yaşamakta olup, eğitimi ve mesleği gereği mühendislik hizmetleri üzerine çalışmış; Karşıyaka ve İzmir'de çeşitli konut, fabrika ve işyeri inşaatları yapmıştır.

Karşıyaka'da yaşayan Cevat Durak, evli ve iki çocuk babasıdır. Durak ailesinin Karşıyaka doğumlu çocuklarından kızı Elif İngilizce öğretmeni, oğlu Burak ise Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunudur ve şuan müteahhitlik yapmaktadır.

Cevat Durak'ın bir süre bankacılık yapmış eşi Birsen Durak ise Manisa doğumlu ve Balkan göçmeni bir ailenin kızıdır