Cevat Akşit Fetullah Gülen öldü dedi ve mezarının yerini açıkladı!

Son günlerin en çarpıcı iddiası İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'ten geldi. Akşit, Fetullah Gülen'in öldürüldüğünü ve FETÖ liderinin cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Bir haber sitesine konuşan Cevat Akşit muhabire; "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." dedi.

ÖLDÜĞÜ YER NEW JERSEY'DE: Cevat Akşit, şu iddialarda bulundu: "Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU: Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ: Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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