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Cevat Akşit aslen nereli kimdir Fetullah Gülen için ne söyledi

Cevat Akşit aslen nereli kimdir Fetullah Gülen için ne söyledi

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'in 'Fetullah Gülen öldü, Yahudi mezarlığına gömüldü' sözleri tartışılacak cinsten. Cevat Akşit'in bu açıklamaları sonra Cevat Akşit'in kim olduğu mera ediliyor. Cevat Akşit, 1938 doğumludur. Aslen Denizli'lidir.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 10:20 - Güncelleme: 27-07-2018 10:20

'Fetullah Gülen öldü.' açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Cevat Akşit, 1938’de Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde doğdu. Cevat Akşit, televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınıyor. 

Babası Şakir Ali Efendi'dir fakat babasını 14 yaşında iken kaybetti. Annesi ise Havva Akşit'tir.

İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı.1952’de Isparta İmam-Hatip Okulu’na girdi.1956’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’na nakil oldu.1958’de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar Mehmed Zahid Koktu'dan dersler aldı.

1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi bir arada bitirdi. 1975’te doktor, 1980’de doçent, 1988’de İslam Hukuku Profesörü oldu. 4 çocuk babası Akşit, televizyon kanallarındaki yayınlara  katılmaktadır.

CEVAT AKŞİT EŞİ VE ÇOCUKLARI; Cevat Akşit, eşini kaybetti. Cevat Akşit'in oğlu ise Mahmut Akşit'tir. Mahmut Akşit, Sabancı Üniversitesi'nde eğitimci.

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