Çete lideri 4 kadınla yatakta basıldı!

ADANA'da kaza yapıp perte çıkan araçların sürücülerini sigortacı gibi arayıp dolandıran ve 20 kişiden 200 bin lira dolandıran çete lideri yatağında yakalandı.

Adana'da kaza yapıp kullanılamaz hale gelen araçların sürücülerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimiyle dolandıran ve 20 vatandaştan yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen çete lideri düzenlenen operasyonla yatağında yakalandı. Evden 4 kadın ile bir çocuk çıktı. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çete liderinin Okan K. olduğu bir suç örgütünün varlığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Twitter

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İddiaya göre, çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı. Twitter

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