Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

"Bugünden itibaren mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa oturdukları ikametgahlarını güncelleştireceğiz. Afganistanlı 2’si baba, 2’si de oğul olmak üzere 4 kişilik bir grup, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak’taki 2 ila 4 numaralı evlerde oturuyorlar. Bir gün arayla cesetleri terk edilmiş evlerde bulunan Afganlar, bize oturma bildiriminde bulunmamıştı. 100e yakın Suriyeli sığınmacı, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturuyor. Bu olayın şokundayız. Sokak sakinleri, yaklaşık 8- 9 ay önce kendi hallerinde olan 4 Afganın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar bu Afganlar, bize herhangi bir bildirimde bulunmadı. Cumartesi günü 45 yaşlarındaki bir Afgan’ın cesedi kilitli banyoda bulundu. Bir gün sonra da 11 yaşındaki çocuğun cesedi bitişikteki yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk evde ortaya çıktı. Bu olaydan sonra yabancı uyruklu vatandaşlar ile sığınmacıların ikametgah yerlerini kayıt altına alıyoruz. Valilik ve emniyetin talimatıyla mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa adreslerini yenileyeceğiz. Suriyeli sığınmacıların oturumlarında herhangi bir sorun yok. İlk kez Afgan birkaç kişinin mahallemizde oturduğuna tanık oluyoruz. Ayrıca semt sakinlerinin şikayeti üzerine metruk ve boş olan eski binaların yıkılması için belediyeden talepte bulunacağız; çünkü bu evlerde, maalesef istenilmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bu üzücü olayların önüne geçilmesi için de metruk evlerin yıkımı kaçınılmazdır."