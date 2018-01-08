Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

Batman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde, birer gün arayla bulunan 2 cesedin, Afganistan uyruklu 45 yaşındaki baba ile 11 yaşındaki oğluna ait olduğu belirlendi. Polisin bulunan cesetlerle ilgili çalışması devam ederken, mahalle muhtarı Zeki Yasak, "Olayın şokundayız. Sokak sakinleri, yaklaşık 8- 9 ay önce kendi hallerinde olan 4 Afganın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar Afganlar, bize bildirimde bulunmadı" dedi.

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Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde, birer gün arayla bulunan 2 erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesetlerin 45 yaşındaki Afganistan uyruklu baba ile 11 yaşındaki engelli oğluna ait olduğu tespit edildi. Cesetlerin yüzlerinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi. Devlet hastanesinin morgundaki cesetlerle ilgili polisin çalışması devam ederken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Yasak, ilk kez böyle bir olaya tanık olduklarını söyledi. Muhtarlığa, mahallede oturacaklarına dair hiçbir Afganistan uyruklunun bildirimde bulunmadığını belirten Yasak, şunları söyledi:

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Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

"Bugünden itibaren mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa oturdukları ikametgahlarını güncelleştireceğiz. Afganistanlı 2’si baba, 2’si de oğul olmak üzere 4 kişilik bir grup, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak’taki 2 ila 4 numaralı evlerde oturuyorlar. Bir gün arayla cesetleri terk edilmiş evlerde bulunan Afganlar, bize oturma bildiriminde bulunmamıştı. 100e yakın Suriyeli sığınmacı, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturuyor. Bu olayın şokundayız. Sokak sakinleri, yaklaşık 8- 9 ay önce kendi hallerinde olan 4 Afganın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar bu Afganlar, bize herhangi bir bildirimde bulunmadı. Cumartesi günü 45 yaşlarındaki bir Afgan’ın cesedi kilitli banyoda bulundu. Bir gün sonra da 11 yaşındaki çocuğun cesedi bitişikteki yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk evde ortaya çıktı. Bu olaydan sonra yabancı uyruklu vatandaşlar ile sığınmacıların ikametgah yerlerini kayıt altına alıyoruz. Valilik ve emniyetin talimatıyla mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa adreslerini yenileyeceğiz. Suriyeli sığınmacıların oturumlarında herhangi bir sorun yok. İlk kez Afgan birkaç kişinin mahallemizde oturduğuna tanık oluyoruz. Ayrıca semt sakinlerinin şikayeti üzerine metruk ve boş olan eski binaların yıkılması için belediyeden talepte bulunacağız; çünkü bu evlerde, maalesef istenilmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bu üzücü olayların önüne geçilmesi için de metruk evlerin yıkımı kaçınılmazdır."

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Cesetlerde sır perdesi kalktı: Büyük panik yaratmıştı!

Baba- oğulun cesetlerinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Afgan 500 sığınmacının imza atmak için her hafta gittiği Batman İl Göç İdaresi’ndeki MOBESE kayıtları da incelemeye alındı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Şubesi ekipleri, olayın aydınlatılması için çok yönlü çalışma başlattı. İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, Batmanda oturan Afganların imza atmak için haftada bir gün idareye geldiğini belirterek, "Kayıplara karıştığı söylenen Afgan aile, bizde kayıtlı ise mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu konuda emniyetin araştırması sürüyor" dedi.

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