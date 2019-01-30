Cesedi köpeklere yedirildi iddiası Müge Anlı'yı şoke etti! Tüyleri diken diken eden olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 4 yıldır kendisinden haber alınamayan Seher Okusal hakkında ortaya atılan yasak ilişki ve cinayet iddiaları izleyicileri dehşete düşürdü.

ATV’de ekrana gelen ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yine kan donduran bir olay gündemde. Sık sık kocasını terk edip evden kaçan ve son olarak kayınbiraderiyle yasak ilişki yaşayınca 2007 yılında eşinden boşanan Seher Okusal'dan 4 yıldır hiçbir haber alınamıyor. 34 yaşındaki Seher Hanımın başına ne geldiği henüz bilinmezken ortaya atılan iddialar ise izleyenleri dehşete düşürmeye yetti. Twitter

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İddiaya göre Seher Okusal, kardeşi Mevlüt Bey tarafından öldürüldü. Ancak Seher Hanımın cesedine hiçbir şekilde ulaşılamadı. Seher Okusal'ın 18 yaşındaki kızı Sevilay Aha ise dayısına bu iddiayı sorduğunda Mevlüt Bey, “İnsan hiç ablasına nasıl kıyar mı?” diyerek kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Twitter

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Annesinden 2015 yılından beri haber alamadığını söyleyen Sevilay, canlı yayında “Kimisi diyor ki anneni boğdular, kimisi diyor ki boğazını kestiler, Ben annemin bulunmasını istiyorum. En azından mezarını yaptırırım.” diyerek feryat etti. Twitter

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