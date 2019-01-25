Cesedi 13 gün önce nehirde bulundu!

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 13 Ocak'ta Menderes Nehri'ne düşen ve kaybolan Tuncay Asar'ın cesedine ulaşıldı.
Yazırlı Mahallesinde yürürken dengesini kaybedip nehre düşen ve 13 gündür aranan Asar'ın cesedi, Jandarma Komando Asayiş Komutanlığına bağlı 10 kişilik su altı timince düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Asar'ın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na oradan da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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