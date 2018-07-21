Cesaretin böylesi tehlikeli jaguarlarla yüzüp fotoğraflar çekiliyorlar

Honduras'ta bulunan bir rehabilitasyon merkezi egzotik hayvanlara hizmet veriyor. Dünyanın birçok farklı yerinden ziyaretçiler burada rehabilite edilen hayvanlarla yüzmek ve fotoğraf çektirmek için akın ediyor.

Bir Orta Amerika ülkes olani Honduras'ta egzotik hayvanlara hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Dünyanın bir çok farklı yerinden ziyaretçi çeken ve cennet adası olarak anılan Roatan'da yer alan merkezde hayvanlar hem tedavi ediliyor hem de doğal koşullar altında çoğaltılmaya çalışılıyor. Merkezde yer alan hayvanların büyük çoğunluğunu ise jaguarlar oluşturuyor. Twitter

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Rehabilitasyon merkezinde bakımları yapılan jaguarlar güçleri ve güzellikleri ile ziyaretçileri buraya çekiyor. Gezginlerin ve hayvanseverlerin uğrak yerlerinden olan merkez, konuklarına haftada birkaç kez jaguarlarla yüzme olanağı da sunuyor. Jaguarlarla birlikte yüzen ve onlara dokunma şansı yakalayan ziyaretçiler böylece eşsiz bir deneyim ediniyor. Onlarla birkaç dakika geçirmek isteyen konuklar, merkeze 40 euro ödüyor.

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ELDE EDİLEN GELİR HAYVANLARIN BAKIMINDA KULLANILIYOR: Bu ücret, bakımları yapılan jaguarların ihtiyaçları ve giderleri için harcanıyor. Twitter

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