Çernobil'in son görüntüleri! 32 yıl geçti işte hayalet kent

20. Yüzyılın ilk büyük nükleer kazası olarak adlandırılan Çernobil nükleer santral kazası 26 Nisan 1986 tarihinde gerçekleşti. Nükleer felaketten sonrası boşaltılan Çernobil Şehri bugün halen boş. 32 yıldır kent yaşama kapalı ve nükleer zehirlenmenin izleri hala heryerde bulunuyor.
Zamanın durduğu kentte, binalarda Sovyet döneminden kalma levhalar, çocukların oyuncakları, zehirlenmiş yiyeceklerle dolu marketler yer alıyor.
ÇERNOBİL KAZASI : Çernobil kazası Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer felaketidir.
ÇERNOBİL NEREDE : Çernobil Nükleer Santrali Pripyat kenti, Beyaz Rusya idari sınırı ile Dinyeper Nehri yakınlarında bulunuyordu. Kaza da bir test esnasında oldu. Ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması reaktörü patlatmış ve çıkan yangınla radyasyon atmosfere yükseldi. Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı ve Türkiye'de bundan etkilendi.
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