Çernobil'in son görüntüleri! 32 yıl geçti işte hayalet kent

ÇERNOBİL KAZASI : Çernobil kazası Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer felaketidir.

ÇERNOBİL NEREDE : Çernobil Nükleer Santrali Pripyat kenti, Beyaz Rusya idari sınırı ile Dinyeper Nehri yakınlarında bulunuyordu. Kaza da bir test esnasında oldu. Ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması reaktörü patlatmış ve çıkan yangınla radyasyon atmosfere yükseldi. Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı ve Türkiye'de bundan etkilendi.