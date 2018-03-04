Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen ve Çocuk Şube tarafından yakalanan "Çerkes Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu bu kez İstanbul'da gözaltına alındı... Peki Çerkes Cengiz kimdir?.. Gözaltında ne dedi?..

Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan ve kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Çerkes Cengiz, "Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak" diye bağırdı. Peki Çerkes Cengiz kimdir? Cezaevine lüks araç konvoyuyla gidip teslim olarak ne yapmak istedi? Evinde hangi hayvanları besliyor?.. Su gibi harcadığı parası nereden geliyor?..

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Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

ABDESTSİZ DIŞARI ÇIKMAYIN KIYAMET KOPACAK: Organize polisi tarafından gözaltına alınan ve 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta "Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak" diye bağırdı.

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Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

EVDE HAYVANAT BAHÇESİ: Çerkes Cengiz, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarında aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu.

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Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

YAVRU ARSLAN KAMERALARDA: Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu’nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı. Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

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