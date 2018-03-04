Çerkes Cengiz' yeniden gözaltında! Çerkes Cengiz kimdir?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan ve kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Çerkes Cengiz, "Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak" diye bağırdı. Peki Çerkes Cengiz kimdir? Cezaevine lüks araç konvoyuyla gidip teslim olarak ne yapmak istedi? Evinde hangi hayvanları besliyor?.. Su gibi harcadığı parası nereden geliyor?..