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Çerez almaya giden genç kıza 9 kişi...

Çerez almaya giden genç kıza 9 kişi...

Çanakkale’nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 18:27 - Güncelleme: 16-07-2018 18:27

Çanakkale Çan’da oturan G.U., 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. G.U., önceki gün Eskişehir’de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.’ya teslim edildi. G.U., evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri annesine anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl’de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl’de kırsal mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U., daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U., otostop çekerek önce Kütahya’ya, buradan da trenle Eskişehir’e gittiğini söyledi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonunda G.U.’yu aracıyla barakaya götürüp tecavüz ettiği ileri sürülen C.Y. ile arkadaşları E.G., T.G., U.C.,E.C., M.K., A.Y., İ.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin, barakadan kaçan kızı yolda görüp aracına aldığı ve baraj mevkiine götürerek tekrar tecavüz ettikten sonra yol kenarında bıraktığı iddia edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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