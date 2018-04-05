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Ceren Moray kimdir aslen nereli? Avlu'nun hanımağası kaç yaşında

Ceren Moray kimdir aslen nereli? Avlu'nun hanımağası kaç yaşında

Star TV kanalının Avlu dizisinden hanım ağası Azra Kaya'yı canlandıran Ceren Moray 33 yaşında. Ceren Moray'ın eşi Fransız asıllı Nicco Brun. Ceren Moray evlenince instagramındaki ismini Ceren Moray Brun olarak değiştirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 22:55 - Güncelleme: 05-04-2018 22:55

Star TV'nin uyarlama dizisi Avlu hızlı bir başlangıça yaparken Ceren Moray ilk bölümden itibaren hayat verdiği Hanım Ağa Azra karakteri ile öne çıktı. Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanan Avlu dizisi cezaevinde geçiyor. Daha önce oynadığı dizide Efsun karakteri ile zirveye çıkan Ceren Moray yakın zamanda mutlu bir evlilik yaptı. Peki Ceren Moray'ın eşini gördünüz mü? İşte Ceren Moray hakkında merak 'nereli' olduğundan yaşına kadar edilenler;

CEREN MORAY KİMDİR KAÇ YAŞINDA: Ceren Moray 33 yaşında. Ceren Moray'ın annesinin ismi Hülya Moray babasının adı Celal Moray. Memur bir ailenin kızı olan Ceren Moray 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ceren Moray doğduktan sonra ailesi İstanbul'a taşındı ve güzel yıldız küçük yaşta tiyatroya başladı.

İlk televizyon deneyimini Serseri Aşıklar dizisiyle yapan Ceren Moray, Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı. 2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun rolünü oynayan Ceren Moray bu diziyle çıkış yaptı.

CEREN MORAY'IN EŞİ NICCO BRUN NERELİ : Ceren Moray geçen yıl (2017 yılında) sevgilisi Nicco Brun ile evlendi. Ceren Moray'ın eşi Nicco Brun Fransa vatandaşı. Ceren Moray ile eşinin düğünü Bodrum'da oldu.

CEREN MORAY AVLU DİZİSİ AZRA ROLÜ : Ceren Moray şimdi Avlu dizisinde bir Azra rolüyle ikinci çıkışını yapıyor. Dizi için saçlarını kızıla boyatan Ceren Moray, sorunlu bir geçmişe sahip bir mahkumu oynuyor. Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı rolünde olan Ceren Moray, cezaevinde hanım ağa olur.

AVLU DİZİSİ KONUSU : Deniz (Demet Evgar) eşiyle kavga ederken silah patlar ve kendini iki hanım ağanın güç çekişmesinde olduğu koğuştu bulur. Azra ve Kudret arasındaki husumette ortada kalan Deniz'in (Demet Evgar) tek arzusu ise suça bulaşmadan hapisten kurtulmaktır.

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