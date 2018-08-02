Ceren Hindistan'dan şok 'Düşük yapmam için kemerle dövdü'

Bir dönem evli iş insanı Ümit Aslan ile yaşadığı aşk ve ardından yaşadıkları ile gündemden düşmeyen Ceren Hindistan, tüm yaşananları 2.sayfa'da anlattı. İşte Ceren Hindistan'ın o açıklamaları.

Ceren Hindistan'dan şok 'Düşük yapmam için kemerle dövdü'

Öncesinde işadamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, sonrasında ise kızı Arya'nın sağlık problemleri ile gündem olan Ceren Hindistan, 2.Sayfa programına konuk oldu. Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Öncesinde işadamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, sonrasında ise kızı Arya'nın sağlık problemleri ile gündem olan Ceren Hindistan, 2.Sayfa programına konuk oldu. Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

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Ceren Hindistan'dan şok 'Düşük yapmam için kemerle dövdü'

En büyük kıskançlığım, huzursuzluğum Arya’nın babasının arabalarını parçaladım. Hamileydim, evde yiyecek bir şey yoktu. Aradım, ‘sen bana ne yiyeceksin diye sormadan, nasıl arkadaşlarınla barbekü partisine gidersin? Eve gelip beni doyuracaksın’ dedim. Sonra elimde anahtarla galeriye gittim. Dört tane arabayı çizdim. Sonra 1 ay otelde kaldım. Elinde silahla geldi, ‘Antalya’yı terk edeceksin’ dedi. Arkadaşlarımın isimleriyle otele girdim beni bulamasın diye.

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Ceren Hindistan'dan şok 'Düşük yapmam için kemerle dövdü'

Hamilelik döneminde 7-8 defa dayak yedim. Bence çocuk düşsün diye yaptı. Kemerle dayak yedim. Yerlerde sürüklenerek dayak yedim. Karakola gitmeyeyim diye elimden çantam, cep telefonum alınarak galeride müdürlük yapan adamın evine kapattılar beni. Sabahın 5’inde kaçtım. Yüzüm tanınmayacak halde… Üstüm başım yırtık…

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Ceren Hindistan'dan şok 'Düşük yapmam için kemerle dövdü'

Benim Instagram hesabımı kendi kullanıyordu. Beni dövüp, özür dilemek için çiçek gönderiyordu.Ben bir önceki ilişkimden kötü çıkmıştım. Ayrılık sonrası hemen gidip hemen evlenmişti. Benim tutunduğum ilk daldı. Âşık değildim, sevmeye çalıştım sevemedim. Gitmeye çalıştım, gidemedim de…

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