Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı! Aşk iddialarına bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddianın temelinde ise Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf vardı. Fotoğrafta Sandal ile yüzünün küçük bir bölümü gözüken bir kadın vardı.
Herkes fotoğraftaki kadının Ceren Hindistan olduğu yönünde hemfikir olmuştu. Ceren Hindistan, Kanal D’deki 2. Sayfa programına konuk oldu.Ceren Hindistan iddialara canlı yayında yanıt verdi.
-Kendimi çok köşeye sıkışmış hissediyorum. Arkadaşız, konuşuyoruz…
-Sadettin Saran ile bir tanışıklığım yok. Fenerbahçe’ye yaptığı olumlu katkıları biliyorum. Fenerbahçe camiasındaki herkesi takip ediyorum. Sadettin Bey’in beğeniyordum. Beğenilerimin hepsini geri çektim. Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemedim.
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