Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı! Aşk iddialarına bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddianın temelinde ise Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf vardı. Fotoğrafta Sandal ile yüzünün küçük bir bölümü gözüken bir kadın vardı.