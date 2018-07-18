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Ceren Hindistan'a şok! Bakın ne ceza aldı

Ceren Hindistan'a şok! Bakın ne ceza aldı

Mahkeme Ceren Hindistan'a, daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan'a bir ay süreyle hakaret etmeme cezası verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 15:51 - Güncelleme: 18-07-2018 15:51

Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanması sonucu tedavi ettirmediği ileri sürülmüştü.Bunun üzerine hastane de çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ceren Hindistan'a dava açmıştı.

Ceren Hindistan'a bir dava şoku da çocuğunun babası Ümit Aslan'dan geldi.

Hindistan'a daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan tarafından 10 Mayıs'ta koruma talepli bir dava açıldı.

Ümit Aslan dilekçesinde Hindistan'ın tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını öne sürerek tedbir kararı verilmesini istedi.

1 AY CEZA
Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ceren Hindistan'ın 1 ay süreyle Ümit Aslan'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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