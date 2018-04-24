Ceren Hindistan'a büyük şok! Kızı koruma altına alınsın

Manken Ceren Hindistan, 1.5 yıl önce imam nikahı kıydığı Ümit Aslan'la evlendi. Çiftin, 25 Temmuz 2015'te kızları oldu. Antalya'da doğum yapan Hindistan, kızına Arya ismini koydu. Sabah'ın haberine göre, çift, geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan çift, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu.