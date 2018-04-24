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Ceren Hindistan iddiası! Eski eşi Ümit Aslan doğruladı kızını...

Ceren Hindistan iddiası! Eski eşi Ümit Aslan doğruladı kızını...

Manken Ceren Hindistan'ın hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemediği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ceren Hindistan, 'Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü?' dedi. Baba Ümit Aslan ise eski eşini suçladı: 'Arya'nın tedavisi devam ederken annesi tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır!'

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 15:46 - Güncelleme: 24-04-2018 15:46

İddiaya göre; manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte, kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi. Fakat, Hindistan, küçük kızlarının kemoterapi almasını istemedi, tedavisi tamamlanmadan Arya'yı evlerine götürdü.

Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi.

CEREN HİNDİSTAN NE DİYOR? : Çıkan haberlerin ardından Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 'hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar.' açıklaması yaptı ve şu ithamlarda bulundu:

-'Allah hepimizin evlatlarını korusun, evlatla sınamasın. Arya Rima böbreğinden rahatsızdı ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar. Uyurken sabaha kadar 50 defa saçını okşadığım, kokladığım evladıma böyle bir kötülük yapabilir miyim?

-Babası da ben de bu süreci en iyi şekilde atlattık şükürler olsun ki! Ümit bey her daim her an yanımızdaydı. Ne yazık ki hastanemizdeki eksikler sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar. Bir çeşit kuyruk acısı. Babası ve annesi olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız.'

ESKİ EŞİ ÜMİT ASLAN ŞOK ETTİ

Ceren Hindistan hastaneyi suçlarken eski eşi Ümit Aslan, hastanenin tarafında yer aldı ve avukatı aracılığı ile yapılan şu açıklamayı yaptı: 

"Anne Ceren Hindistan velayeti altında bulunan 3 yasındaki Arya Rima için 25 Ekim 2017 tarihinde küçük için böbrekte Wilms tümörü teşhisi konulmuştur. Bu teşhis sonrası müvekkil Ümit Aslan derhal çocuğu hastaneye yatırmış ve Antalya'dan İstanbul'a yerleşerek çocuğu için günlerce hastanede kalmıştır.

ANNE UMURSAMAZ DAVRANIYOR

Küçük Arya,11 Aralık 2017 günü ameliyata alınmış ve  başarılı geçen ameliyat sonrası Arya'nın tedavisi devam ederken anne Ceren Hindistan tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır.  Hastane yönetimi ve müvekkil baba, her ne kadar anneye ulaşıp tedavisinin devam etmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış olsa da bu konuda annenin umursamaz tavırları ile karşı karşıya kalınmıştır. Anne her seferinde gerek doktorlarından gerek babası Ümit Aslan'dan çocuğu kaçırmıştır.

DOKTOR BABAYA DURUMU ANLATTI

Dr. Ömer Devecioğlu küçüğün tedavisine devam etmediğini bu durumun sonlandırılmaması ihtimalinde küçüğün hayatı riskinin söz konusu olacağını müvekkil babaya iletmiştir. Panik ve endişe ile anneye ulaşmaya çalışan müvekkilin tüm çabaları sonuçsuz kalmış ve dört aydır müvekkil anneye ulaşamamıştır.

Annenin bu keyfi tutumu ile küçüğün hayatı tehlikeye maruz kalmaması adına küçük Arya için  hastane  İstanbul Aile Mahkemesine küçük hakkında koruma tedbiri verilmesi amacıyla başvuru gerçekleştirmiştir. Son dört aydır, babası ile şahsi ilişki kurulması engellenen baba, çocuğunun sağlığından bihaber ve endişelidir. Velayet hakkını kötüye kullanmak suretiyle küçük Arya'nın hayatını riske eden anneye karşı, Küçüğün velayetinin müvekkil baba tarafından alınması adına gerekli yasal süreç tarafımızca başlatılacaktır."

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