Ceren Damar'ın katili silahı içeri nasıl soktu? Üniversiteden açıklama geldi

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in Çankaya üniversitesi Hukuk Fakültesinde kopya çekerken yakaladığı 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından önce kurşunlanıp ardından bıçaklanarak öldürülmesiyle birlikte katil zanlının üniversiteye silahı nasıl soktuğu da merak konusu oldu. Çankaya Üniversitesi de konuya ilişkin bir basın açıklaması yaparak 'üniversitede güvenlik açığı olduğu' iddialarına yanıt verdi.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÜST ARAMA YETKİSİ YOK": Üniversiteye giriş çıkışta kimlik kontrolünün yapıldığının belirtildiği açıklamada, güvenlik görevlilerinin elle üst araması yapması hususunda yetkilerinin olmadığı da dile getirildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR": Balgat ve Merkez Kampüs'te öğrencilerin, akademik ve idari personelin özellikle ortak kullandığı tüm alanların kamera sistemiyle izlendiği ifade eden üniversitenin açıklamasında şu sözler yer aldı;

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"Üniversiteye girişler kimlik kontrolüyle sağlanmaktadır. Yine öğrenci, mezun ve çalışanlarımız, üniversiteden aldıkları taşıt pullarını araçlarının üzerine görünür bir şekilde yapıştırmaları şartıyla kampüslere giriş yapabilmektedir. Üniversitemize yönelik eleştirilerden biri de öğrencilere ve ziyaretçilere girişte üst araması yapılmaması yönünde. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayılı Kanun'a göre üniversitelerdeki özel güvenlik görevlilerinin elle üst araması yapması hususunda kendilerine yetki verilmemiştir. Üst araması ancak yasal izin almak şartıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilmektedir. Bu uygulamalar, tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla Çankaya Üniversitesi'ndeki güvenlik uygulamaları, Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır."

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