Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Cep telefonunuzdan dahi sizi izleyebileceklerini biliyor muydunuz? Aklınıza gelen internete bağlı tüm cihazlar özel hayatınızı deşifre ediyor.

Cep telefonunuzdan dahi sizi izleyebileceklerini biliyor muydunuz? Aklınıza gelen internete bağlı tüm cihazlar özel hayatınızı deşifre ediyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve gizli teşkilatlar tarafından kullanılan bu yöntemin en kötü yanı da siz bunların yapıldığını hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Üstelik izlenmenizi farkında olmadan kendiniz onaylıyorsunuz! Nasıl mı?

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Özel hayatın gizliliği endişesi, teknolojiyle birlikte daha da arttı. Telefon, bilgisayar, tablet ve hatta akıllı televizyonlardaki kamera ve mikrofon üzerinden evinizde anbean izleniyor olabilirsiniz. İşte tehditler ve korunma yolları...

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Görevimiz Tehlike 5'te bir ajan, internete bağlı tüm cihazların (telefon, güvenlik kamerası, bilgisayar vs.) kamerasına elindeki tabletle erişerek yüz tanıma sistemiyle, aradıkları kişiyi dünyanın herhangi bir yerinde tespit edebiliyordu.

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