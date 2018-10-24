Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Cep telefonunuzdan dahi sizi izleyebileceklerini biliyor muydunuz? Aklınıza gelen internete bağlı tüm cihazlar özel hayatınızı deşifre ediyor.

Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Cep telefonunuzdan dahi sizi izleyebileceklerini biliyor muydunuz? Aklınıza gelen internete bağlı tüm cihazlar özel hayatınızı deşifre ediyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve gizli teşkilatlar tarafından kullanılan bu yöntemin en kötü yanı da siz bunların yapıldığını hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Üstelik izlenmenizi farkında olmadan kendiniz onaylıyorsunuz! Nasıl mı?

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Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Özel hayatın gizliliği endişesi, teknolojiyle birlikte daha da arttı. Telefon, bilgisayar, tablet ve hatta akıllı televizyonlardaki kamera ve mikrofon üzerinden evinizde anbean izleniyor olabilirsiniz. İşte tehditler ve korunma yolları...

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Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Görevimiz Tehlike 5'te bir ajan, internete bağlı tüm cihazların (telefon, güvenlik kamerası, bilgisayar vs.) kamerasına elindeki tabletle erişerek yüz tanıma sistemiyle, aradıkları kişiyi dünyanın herhangi bir yerinde tespit edebiliyordu.

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Cep telefonunun kamerasından izleniyor muyuz?

Posta'dan Erdal Kaplanseren'in haberine göre bu ve benzeri yöntemlerle gözetleme sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da var! Cihazlarınızın kamerasından sizi izliyor ve mikrofonundan dinliyor olabilirler. Dünyada bunu kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve bazı gizli teşkilatlar yapıyor.

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