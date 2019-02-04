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Cep telefonunda taksit sayısı yine değişti

Cep telefonunda taksit sayısı yine değişti

Cep telefonunda taksitli satışlarda BDDK'dan yeni düzenleme. Buna göre fiyatı 3.500 TL`nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aya çıkarılan vade sınırından vazgeçilerek tekrardan 6 aya düşürüldü.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 09:37 - Güncelleme: 04-02-2019 09:37

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonlarında uygulanan taksitlere ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Buna göre; 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırı 6 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 3 bin 500 liranın altında olan cep telefonlarında kredinin vadesi 12 ay olarak devam edecek.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle;
Bilindiği üzere, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi ile 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.
 
Bununla birlikte, 31/1/2019 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin “fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30/4/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Ancak, söz konusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1/2/2019 tarihi itibarıyla fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 10:02 dalgamı geçiyonuz ...............................

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