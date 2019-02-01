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Cep telefonu taksit sınırında yeni karar açıklandı

Cep telefonu taksit sınırında yeni karar açıklandı

BDDK, bugün itibarıyla 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı için kullandırılan kredilerin vade sınırı 6 ay olarak uygulanacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 21:12 - Güncelleme: 01-02-2019 21:12

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK açıklamasında "Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30 Nisan'a kadar 12 ay olarak uygulanacağı" şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur" denilerek şu ifadeler yer aldı:

"Ancak, söz konusu yönetmelik taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

 BDDK BAŞKANI "NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK" DEMİŞTİ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" açıklaması yapmıştı.

BDDK, 27 Kasım 2018'de yaptığı düzenlemeyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonlarında taksit sayısını 6 ay ile sınırlamış ancak geçici bir madde ile 31 Ocak'a kadar 12 taksit imkanı tanımıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 22:15 BDDK aklı kıt insanlar milleti eziyor yazıklar olsun

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