Cep telefonu taksit düzenlemesinde flaş karar!

Cep telefonlarının fiyatlarının artmasıyla beraber banka kredisi ile satın alma uygulaması başlamıştı. Bu konuda devletin getirdiği düzenlemeye göre taksitle satın alma sınırı 6 ay olarak belirlenmişti. Ancak bu sınır daha sonra geçici olarak 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 aya çıkarılmıştı. Ocak ayının son gününde BDDK başkanı tarafından yapılan bir açıklama ile bu düzenlemenin 30 Nisan'a kadar devam edeceği duyurulmuştu. BDDK başkanı tarafından yapılan bu açıklama ile taksit sayısının Nisan ayının sonuna kadar uzatılacağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı ve yeni bir açıklama ile sürenin uzatılmayacağı duyuruldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK açıklamasında “Fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30 Nisan’a kadar 12 ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur” denilerek şu ifadeler yer aldı:

“Ancak, söz konusu yönetmelik taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.”