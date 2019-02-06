Cep telefonu hırsızı ile iş yeri çalışanının boğuşma anları kamerada

Olay Pendik'te 16 Ocak'ta meydana geldi. Cep telefonu bayiine gelen dört kişi çalışanı bir süre oyaladı. Ardından şahıslardan biri çalışanın arkadaşlarıyla konuşmasından yararlanarak cep telefonlarından birini cebine koydu. Bu sırada dükkan çalışanı hırsızlığı fark edince, şahsın yanına gitti. Cebini göstermesini söyleyen çalışan şahsın bu isteğini geri çevirmesi üzerine ısrar etti.

Şahıs kaçmaya çalışırken, çalışan çevik bir hareketle şahsı yakaladı. Şüpheli ile çalışan arasında boğuşma yaşandı. Uzun süren boğuşma sonrası dükkan çalışanı çalınan telefonu şahsın cebinden aldı. Bu sırada şahıs da çalışanın elinden kurtulup hızla kaçmaya başladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dört kişi dükkana geliyor. Ardından iş yeri çalışanı şahsın telefon aldığını fark ediyor. Cebini açmasını söyleyince şahıs kaçmaya başlıyor. Dükkan çalışan şahısla boğuşmaya başlıyor ve cep telefonunu alıyor.Ardından şahıs beraberindekilerle kaçıyor.

  • Güncel 06 Şubat 2019 08:47
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