Cennet'in Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir. Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.