  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cennet'in Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 6 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 31. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-04-2018 15:29 - Güncelleme: 29-04-2018 15:29

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Tüm sırlar henüz ortaya çıkmamıştır. Cennet en ağır gerçekle, babasının yaptıklarıyla yüzleşecektir. Bu yüzleşme ne kadar ağır olsa da Cennet için cevapları imkansız sandığı soruları da süpürür gider. Arzu'yu anlamaya başlamıştır. Kırgınlığı, acısı bir nebze azalmıştır. Arzu için belki de Cennet'le geçireceği ilk ve son gece olacaktır. Arzu'nun evden kovulmasını hazmedemeyen Melisa ne yapıp edip Arzu'yu eve getirme planları yapıyordur. Tek plan yapan Melisa değildir. Kaya artık kaybedeceği hiçbir şey olmadığını düşündüğü için ölümcül bir plan içine girer. Cennet'i Arzu yüzünden kaybettiğini düşünen Kaya kısasa kısas bir yol izleyecektir. Cennet ise tüm bu yaşadıklarını geride bırakmaya karar verir. Artık kendi ailesini kurmak ister. Kendi hikayesini başlatacaktır. Bunun için önce Melisa ile konuşması lazımdır. Ne de olsa onlar kardeştir… Melisa'ya kurulan tuzaktan habersiz iki kardeş ölüm ile yüzleşmeye gidiyordur.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cennet'in Gözyaşları 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro