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Cennet'in Gözyaşları 28. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Cennet'in Gözyaşları 28. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 15 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 28. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 11:52 - Güncelleme: 08-04-2018 11:52

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 28. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Arzu cezaevinden çıkar çıkmaz Cennet'e her şeyi anlatmayı planlıyordur. Kendisini de buna fazlasıyla hazırlamıştır. Bu acı dolu itirafın bir başlangıç değil aksine bir veda olduğunu düşünse de yine de içinde küçücük bir umut 'ya Cennet beni affederse?'… Her şeye rağmen söyleyecektir. Ancak önünde iki büyük engel vardır. Kaya ve Melisa.

Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Çünkü bulmayı istediği gerçekler zaten Cennet'in Selim'e yeniden inanmasını sağlayacaktır. O yüzden gizlice planına devam eder. Ve bu defa sonuca çok yaklaşmıştır Selim…

Her şeyden habersiz Cennet ise babasının dolduruşuyla Melisa'ya karşı yeniden gardını almıştır. Ancak bu defa Arzu tüm dengeleri bozar. Bütün samimiyetiyle Cennet'e gerçekleri anlatmaya gider. Bu defa yalansız, dolansız… Acı da olsa gerçekleri itiraf edecektir!

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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