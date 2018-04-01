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Cennet'in Gözyaşları 27. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Cennet'in Gözyaşları 27. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Cennet'in Gözyaşları 27. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 8 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 27. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 27. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 14:09 - Güncelleme: 01-04-2018 14:09

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 27. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Arzu yaptığı hiçbir şeyden pişman değildir. Yine olsa yine Cennet'i, kızını kurtarmak için aynısını yapacaktır… Bunca zaman ilk defa Cennet'i görmüştür Arzu. Hep ardındaki acılarla yüzleşmemek için Cennet'i iten, terk eden Arzu için artık Cennet'ten daha önemli bir şey yoktur. Kendi acısının bir benzerini kızına yaşatmadan engel olduğu anda aslında kendi geçmişini de öldürmüştür. Şimdi sadece Cennet'e olan bastırdığı bütün annelik hisleri vardır.

Cennet, Arzu'nun kendisi için yaptığı bu fedakarlık karşısında hem şaşkın hem de adını koyamadığı hislerdedir. Arzu şu anda Cennet için cezaevindedir. Cennet bunun için pişmanlık duyarken bu Arzu'nun gururla taşıdığı bir nişan gibidir. Kızı için yapmıştır ve yine olsa yine yapacaktır!

Kaya ve Selim de Cennet'i kaçıran diğer adamın peşinde, öfkelerini dindirme derdindedir. Öncelikleri Cennet'tir… Ancak Kaya için durum yakında değişecektir. Cennet kızıdır, Arzu ile olan kızı ama hiçbir zaman Arzu'nun Cennet'i kabulleneceğini düşünmemiştir. Şimdi Arzu, Cennet'e gerçekleri söylemek için hazırdır. Melisa ve Kaya yolun sonuna geldiklerinin farkındadır.

Cennet her şeyden habersiz annesini cezaevinden çıkarken karşılamaya gidiyordur. Arzu da dışarıda kendisini bekleyen kızına gerçekleri anlatmak için hazırdır. Anne kız kavuşmasına az kalmıştır!

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 27. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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