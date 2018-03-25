Cennet'in Gözyaşları 26. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 26. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yaşadığı onca acıya ve olaylara rağmen belki ölüm en güzel kaçış olacaktır Selim için ama ya Cennet? Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planları? Hepsi için belki de artık çok geçtir… Zaten Kaya da Selim'in ölmesi için fırsat yakalamıştır… Selim yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir…Arzu içinse hayat hem dışarıda hem de hane içinde yaşanılması zor bir hal almaya başlamıştır. Kaya'nın varlığı, yaptıkları, yapacağını bildiği kötülükleri ile nasıl baş edeceğini düşünürken, bir yandan da Özlem'in evlerine gelip yerleşmesi Arzu'yu boğuyordur. Ama Arzu kolay kolay pes etmeyecektir. Özellikle Melisa için daha güçlü duracaktır ama hiç ummadığı bir şey olur. Cennet kaçırılır ve zor durumdadır. Arzu, Cennet'i kurtarmak için giderken 23 yıl boyunca içinde baskıladığı, inkar ettiği her şeyle yüzleşecektir. Hayatını mı yoksa hayatı pahasına Cennet'i mi kurtaracaktır? Bir saniye bile düşünmeden kararını verir Arzu.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 26. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.