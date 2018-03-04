  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cennet'in Gözyaşları 23. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 23. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 23. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 11 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 23. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 23. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-03-2018 14:08 - Güncelleme: 04-03-2018 14:08

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 23. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Melisa, Cennet ile kardeş olduklarını öğrenmiştir. Annesi Arzu ile yüzleşir ama hiçbir açıklama Melisa için yeterli değildir. O, Cennet'e yaptığı kötülüklerin vicdan azabını çekiyordur. Şimdi tek bir hedefi vardır o da; ne yapıp edip Cennet'e kendisini affettirmek.

Arzu hayatta en değer verdiği, tek varlığı kızı Melisa'nın kendisine sırtını dönmesi, asla affetmeyeceği gerçeğiyle yüzleşir. Selim ise hala babasını vuran kişinin Kaya olduğunu düşünüyordur. Bunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Başta Cennet ile bu konuda fikir ayrılığına düşse de sonunda Cennet'i de buna ikna eder. Cennet'in Kaya'ya olan kızgınlığı yerini büyük bir öfkeye, suçlamaya çevirir. Dönüşü olmayan sözler sarf eder.

Kaya için artık Cennet'in etrafında olmanın bir anlamı yoktur. Bir süre uzaklaşmaya karar verir. Melisa Cennet'e kendisini affettirme derdindeyken Selim, Arzu ve Kaya kızları tarafından reddedilmişlerdir. Ama bu Arzu için kabul edilmesi mümkün olmayan derin bir acıdır. Bu saatten sonra kaybedeceği hiçbir şey yoktur artık Arzu'nun ve tüm bunların sorumlusu olan Kaya ile hesabını görecektir. Arzu kendisini feda ederken yalnız gitmeyecektir. Sonu ölüm de olsa bu iki kişilik bir ölüm biletidir…

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 23. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cennet'in Gözyaşları 23. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro