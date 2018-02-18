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Cennet'in Gözyaşları 21. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 21. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 25 Şubat 2018 Pazar günü ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölümde neler olacak. Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 12:25 - Güncelleme: 18-02-2018 12:25

ATV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralara yerleşen Cennet'in Gözyaşları dizisi, son bölümüyle yine izleyici ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 29. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

CENNET'İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Alevler arasında kalan Melisa ve Cennet ölümle burun burunadır. Kaya ve Arzu çocukları için yanan eve dalarlar. Arzu ölümü göze alarak kızını kurtarmaya çabalar…Tehlike atlatılmıştır ama bunca şeyden sonra Melisa için kötü bir son olacaktır. Arzu buna müsaade edemez. Ne yapıp edip Melisa'yı kaçırmayı koyar kafasına. Selim ve Cennet her şeye ve herkese rağmen birbirlerine sıkıca sarılırlar. Bundan sonra aralarında sır da olmayacaktır.

Puzzle parçalarından Selim'e de bahseder. Yakında annesini bulacaktır Cennet. Melisa da artık yoktur. Her şey yoluna girecektir ama Selim'in Kaya ile ilgili kafasında sorular da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Güvenemediği bir tarafı vardır Kaya'nın…Kaya ise hem Arzu'yu bulmak için çırpınıyordur hem de daha büyük bir sorunla uğraşıyordur. Puzzle parçalarını öğrenir Kaya. Bununla da kalmaz, göndereni de öğrenir. Kaya'nın affı yoktur. Bu oyunu oynayanın işini bitirmeye kararlıdır ve yapar da. Tek bir kurşunla cezasını kesecektir…Tüm bunlar olurken hiç umulmadık bir şey olacaktır. Melisa hayatının en ağır şokunu yaşayacaktır. Bu saatten sonra bütün dengeler değişecektir.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 21. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'İn Göyaşları 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gunes 18 Şubat 2018 15:05 Bos beles bir dizi bence kaldırılsın

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