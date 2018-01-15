Cennet'in Gözyaşları 16.yeni bölüm fragmanı Cavidan öldü mü?

ATV'de pazar günleri yayınlanan ve ilgiyle izlenen Cennet'in Gözyaşları yayınlanan son bölümde Cennet, hayatının en büyük sırrıyla yüzleşti. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin hep birlikte Cennet'in Gözyaşları 16.yeni bölüm fragmanına bakalım.

Cennet'in Gözyaşları dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça dramatik anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde hayatının en büyük sırlarından biriyle yüzleşen Cennet etrafında güvenebileceği, acısını paylaşacağı birini istedi. Son bölümün bitmesinin ardından dizi severler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Cennet'in Gözyaşları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Cennet'in Gözyaşları yeni bölümde ortalık karışacak. Cavidan intihar girişiminde bulunuyor ve nefesler tutuluyor. Cennet'in Gözyaşları yeni bölümüyle 21 Ocak tarihinde ekrana gelecek.