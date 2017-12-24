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Cennet'in Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık'ta yayınlanacak mı?

Cennet'in Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık'ta yayınlanacak mı?

Cennet'in Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Cennet'in gözyaşları yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Peki Cennet'in Gözyaşları 15.yen bölümde neler olacak 31 Aralık'ta ekrana gelecek mi?

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 09:15 - Güncelleme: 24-12-2017 09:15

ATV'nin pazar günleri ilgiyle izlenen ve güçlü rakipleriyle mücadele eden dizisi Cennet'in Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanında neler olacak? 31 Aralık'ta ekrana gelecek olan Cennet'in Gözyaşları yeni bölümü o gün yayınlanacak mı?

Başrollerinde Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada gibi iddialı isimlerin yer aldığı Cennetin Gözyaşları dizisinin 14. bölümü izleyicilerle 24 Aralık Pazar günü saat 20.00’de buluştu. Hem dramın hem de aşkın hakim olduğu Cennet'in Gözyaşları yeni bölümde neler olacak şimdiden merak konusu oldu.  Son bölümde Rıza Bey'in ölümünün ardından Arzu, aile içerisinde huzuru bulamamaktadır. Cennetin Gözyaşları son bölümünde Arzu'ya göre tüm bu olanların tek sorumlusu ise tabi ki Cennet. İntikam almak için harekete geçen Arzu, Cennet'i üzmek için elinden geleni yaptı. Peki Cennet'in Gözyaşları 15.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Cennet'in Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 15.yen bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 31 ARALIK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Geçmiş yıllardan da bilindiği üzere kanallar yeni yıl için ayrı programlar hazırlıyorlar. Genellikle o günlerde kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyorlar. Bakalım Cennet'in Gözyaşları 31 Aralık'ta ekrana gelecek mi? ATV'nin yayın akışı ilerleyen günlerde belli olacak.

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