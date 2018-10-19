Cennetin 8 kapısını açan dua! Cuma günü okuyanlar...

Cuma günleri mübarek gün olarak kabul edilen islam aleminde bu güne özel olarak okunması gereken dua ve esmaları şöyle sıraladık. İşte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dualar...

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar. Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN” 200 defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

YA-RAKİB esması 312 defa zikrederek istegini Allah'a bildirirsen istegin kabul olur.

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah'dan isteyin. Dua edin.

Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah'dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et” ismini 100 defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur ve rahata erersiniz.

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.

Cuma günü gusledenin günahları affolur.