'Cennet'e asansör 'Cehennem'e seyir terası

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi. Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen projeyle, Mersin'deki "Cennet-Cehennem obrukları" restore edilerek daha cazip hale getirilecek... Projeyle, 75 metre derinlikteki "Cennet" olarak adlandırılan obruğa asansör, 130 metre derinlikteki "Cehennem" isimli alana da cam seyir terası kazandırılacak... Kalkınma Bakanı Elvan, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz" dedi.
Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti. Kentte 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, bunların yanı sıra Silifke ilçesindeki "Cennet-Cehennem obrukları" için de harekete geçildiğini aktardı.
Elvan, Kalkınma Bakanlığının 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik proje hazırlandığını ifade ederek, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz." diye konuştu.
"Cennet" olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini, "Cehennem" adlı bölgenin ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti. Elvan, bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirterek, obruklarla ilgili projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını ifade etti.
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