'Cennet'e asansör 'Cehennem'e seyir terası

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi. Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen projeyle, Mersin'deki "Cennet-Cehennem obrukları" restore edilerek daha cazip hale getirilecek... Projeyle, 75 metre derinlikteki "Cennet" olarak adlandırılan obruğa asansör, 130 metre derinlikteki "Cehennem" isimli alana da cam seyir terası kazandırılacak... Kalkınma Bakanı Elvan, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz" dedi.