Cennet Mahallesi'nin Helga'sıydı Selin Altay'ın son haline bakın!

Tekrarları bile hala keyifle izlenen Cennet Mahallesi dizisi, birçok oyuncusuna yeni kapılar açarken, kimileri unutulup gitti. Diziye daha sonra Ethem'in kızı olarak katılan ve Helga karakterini canlandıran Selin Altay gibi. İşte Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay'ın son hali.

Tekrarları bile hala keyifle izlenen Cennet Mahallesi dizisi, birçok oyuncusuna yeni kapılar açarken, kimileri unutulup gitti. Diziye daha sonra Ethem'in kızı olarak katılan ve Helga karakterini canlandıran Selin Altay gibi. Twitter

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Cennet Mahallesi'nde Helga karakterine hayat veren Selin Altay,bir daha ortalarda görünmedi sakin bir hayatı seçti. Selin Altay 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Selin Altay ilk oyunculuk deneyimini Beyaz Gelincik isimli dizide Maria karakteri ile gerçekleştirmiştir. Twitter

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Daha sonra Cennet Mahallesi, İlk Aşkım, Geniş Aile, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Nuri, Kızıl Elma, Memleket Hikayeleri, Kendime İyi Bak ve Görümce gibi sinema ve dizilerde rol almıştır. Selin Altay İzmir doğumludur. Twitter

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