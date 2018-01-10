Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle bilinen Antalya’nın gözde beldelerinde sit sınırları yeniden çizildi.
Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba’nın memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın sit statüleri yenilendi.
Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, yapılan değşiklikle bu yerlerde villa, turizm tesisinin yanı sıra belli sınırlamalarla taşocağı, maden faaliyetinin yapılması mümkün olabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayıyla alınan kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Haberde, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu'nun yeni statülerle doğal güzelliklerin imara açıldığı yönündeki ifadesi yer alırken, yetkililerin de, değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığı yönündeki görüşleri ifade edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cennet koyları imara açılıyor haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER