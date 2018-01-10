Cennet koyları imara açılıyor

misafir 10 Ocak 2018 09:20 açın tabi imara açın. ranta açın. hangi müteahhit kaç kata kaç para verecek ellerinizi ovuşturun gelsin paracıklar. yaşanacak betonlaşmayan bi yer kalmasın. bırakın insanı hayvanların dahi barınabileceği yer kalmasın. insafınız kurusun. gözünüz doysun. insafınız bu kadar mı kurudu. bu kadar mı gözlerinizi bürüdü bu para. yuhhh artık