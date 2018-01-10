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Cennet koyları imara açılıyor

Cennet koyları imara açılıyor

Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba’nın memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın sit statüleri yenilendi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:11 - Güncelleme: 10-01-2018 09:11

Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle bilinen Antalya’nın gözde beldelerinde sit sınırları yeniden çizildi. 

Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba’nın memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın sit statüleri yenilendi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, yapılan değşiklikle bu yerlerde villa, turizm tesisinin yanı sıra belli sınırlamalarla taşocağı, maden faaliyetinin yapılması mümkün olabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayıyla alınan kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberde, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu'nun yeni statülerle doğal güzelliklerin imara açıldığı yönündeki ifadesi yer alırken, yetkililerin de, değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığı yönündeki görüşleri ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 10 Ocak 2018 09:20 açın tabi imara açın. ranta açın. hangi müteahhit kaç kata kaç para verecek ellerinizi ovuşturun gelsin paracıklar. yaşanacak betonlaşmayan bi yer kalmasın. bırakın insanı hayvanların dahi barınabileceği yer kalmasın. insafınız kurusun. gözünüz doysun. insafınız bu kadar mı kurudu. bu kadar mı gözlerinizi bürüdü bu para. yuhhh artık

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