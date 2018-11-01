Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Yıldız futbolcu kendi Instagram hesabından oğlu Arden Cenk Tosun'a yazdığı mektubu paylaştı.



"Canım oğlum Arden Cenk Tosun, Bundan dokuz ay önce annenle birlikte haberi aldığımızda bize tarifsiz duygular yaşattın. Şimdi ise kollarımızdasın ve seninle birlikte yaşayacağımız tüm güzellikler için sabırsızlanıyorum. Senin her gün adım adım büyümeni izlemeyi dört gözle bekliyorum. Bir de şunu çok merak ediyorum. Acaba sağ ayağını mı kullanacaksın top oynarken yoksa sol ayağını mı? Bunu yakında öğreniriz ama kesin olan bir şey var ki en büyük teşekkürüm sana ve annene. Bana yaşattığınız bu tarifi imkansız duygu için size her zaman minnettar kalacağım. Bunu bilmeni isterim. Ayrıca ailemiz ve arkadaşlarımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız"