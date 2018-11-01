Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Cenk-Ece Tosun çiftinin bebekleri Arden Cenk doğum saati ile konuşuluyor. Minik Tosun, 00.23'te dünyaya gelerek, yıllarca Gaziantep ve Beşiktaş'ta 23 numaralı forma giyen babasına güzel bir sürpriz yaptı.

Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Futbol hayatına İngiliz takımı Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Cenk-Ece Tosun çifti İstanbul'da 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen çocuklarına Arden Cenk ismini verdi. Arden’in doğum saati; 00.23 olarak kayıtlara geçti. Babasının Gaziantep ve Beşiktaş’taki forma numarası da 23’tü. Üstelik küçük Arden, dedesi Şenol Tosun’la aynı gün doğdu.

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Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Yıldız futbolcu kendi Instagram hesabından oğlu Arden Cenk Tosun'a yazdığı mektubu paylaştı.

"Canım oğlum Arden Cenk Tosun, Bundan dokuz ay önce annenle birlikte haberi aldığımızda bize tarifsiz duygular yaşattın. Şimdi ise kollarımızdasın ve seninle birlikte yaşayacağımız tüm güzellikler için sabırsızlanıyorum. Senin her gün adım adım büyümeni izlemeyi dört gözle bekliyorum. Bir de şunu çok merak ediyorum. Acaba sağ ayağını mı kullanacaksın top oynarken yoksa sol ayağını mı? Bunu yakında öğreniriz ama kesin olan bir şey var ki en büyük teşekkürüm sana ve annene. Bana yaşattığınız bu tarifi imkansız duygu için size her zaman minnettar kalacağım. Bunu bilmeni isterim. Ayrıca ailemiz ve arkadaşlarımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız"

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Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Çocuğu 00.23’te doğan Cenk Tosun, 5 dakika sonra mutluluk gözyaşaları dökerken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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Cenk Tosun'un 23 kaderi! İşte dikkat çeken detay

Minik Arden, babasına uğurlu geldi; Cenk, doğum sonrası ilk maçında gol attı.

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