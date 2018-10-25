Cenk Tosun ve Ece Tosun'un bebekleriyle ilk pozu

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, geçen hafta dünyaya gelen oğulları Arden Cenk ile çekilen fotoğrafı ilk kez paylaştı. Çift, nazar korkusuyla bebeklerinin yüzünü göstermedi.



OĞLUNA MEKTUP YAZDI

Futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından oğlu için hem İngilizce hem de Türkçe yazılan bir mektup paylaştı. Tosun'un mektubu şöyle;

Cenk Tosun baba oldu!