Cenk Tosun Everton'dan ayrılacak! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Ada'ya gittiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli yedek olarak maçlara çıkan Cenk Tosun, deneyimli teknik direktörü Marco Silva’nın gözünden düştü. Silva, Cenk Tosun’la ilgili kararını verdi.



Liverpool Echo'nun haberine göre Everton, Cenk'i bonservisiyle satma kararı aldı. Yıldız oyuncuya 20 milyon sterlin fiyat biçen İngiliz ekibi'nin, gelen kiralama tekliflerini ise reddedeceği öğrenildi.

Gözden düşen Cenk Tosun'un, yine İngiltere'de kalacağı tahmin ediliyor. Birkaç Premier Lig ekibinin, Cenk için Everton'ın kapısını çaldığı belirtiliyor.

3 büyüklere fazla geldi

Cenk Tosun'un adı bu transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak üç büyüklerin, Everton'ın istediği bonservis ücretini karşılaması pek mümkün gözükmüyor. İngiliz ekibi, Cenk transferi için Beşiktaş'a 22 milyon euro ödemişti.

27 yaşındaki milli golcümüzün, Everton'da mutsuz olduğu iddiaları da gelen bilgiler arasında.

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