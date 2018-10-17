İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun - Ece Tosun çiftinden sevindirici haber geldi.

CENK BABA OLDU

Cenk Tosun - Ece Tosun çiftinin oğlu bu sabah saatlerinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3.5 kilo olarak doğan erkek bebeğe Arden Cenk Tosun ismi verildi. Arden bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

BABA FORMALI PAYLAŞIM

Everton Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cenk Tosun ve eşini kutladı. Cenk Tosun'un 14 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılırken ''Cenk Tosun baba oldu. Arden Cenk'e 'Hoşgeldin' diyor, Tosun ailesine, birlikte, mutlu bir ömür diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.