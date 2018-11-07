Cenk Torun kiminle evli karısı Nevin Ursavaş kimdir çocukları

Cenk Torun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Cenk Torunun annesi babası kim soruları son günlerde merak konusu oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Adını Sen Koy'un TV8 transfer olmasından sonra Cenk Torun'un hayatı ve biyoğrafisi daha da merak edildi. Yeni sezonda kadroya dahil olan ve Oğuz karakterini oynayan Cenk Torun'u bir çoğumuz yıllar önce Yonca Evcimik ile başrol oynadığı Çılgın Bediş dizisi ile tanıyoruz. Peki kimdir Cenk Torun, evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

AİLESİ:Sanatçı Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, 24 Mart 1974 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Cenk Torun, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibinde rol aldı ve bu sayede ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu. 95-96 yılları arasında 'Palavra Aşklar' dizisi ile ekranlara geldi, ancak dizinin ömrü kısa sürdü. 90’lı yılların unutulmaz dizilerinden biri olan Çılgın Bediş' in kadrosunda yer alan Cenk Torun, 'Oktay' karakterine hayat verdi.

Cenk Torun, Çılgın Bediş'in yayınlandığı dönemde 'Aynalı Tahir'de konuk oyuncu olarak da ekrana geldi. Torun, dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2001'de 'Benim İçin Ağlama', 2004'te 'Melekler Adası' ve 2005'te'Büyük Günahlar','Köpek' ve 'Masum Değiliz' dizileri ile izleyici karşısına çıktı.

2007 yılında atv'de ekrana gelen 'Gemilerde Talim Var'da Yunus Günçe, Buket Dereoğlu, Can Verel ve Hazel Atasever ile kamera karşısına geçti.

Cenk Torun, 2006 ve 2010 yılları arasında televizyon filmi 'Ölümsüz Kahramanlar'da rol aldı.

2011 yılında Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı.

13 sezon boyunca ekrana gelen dizide konuk oyuncu olan Torun, 'Erkan Yıldız' olarak izleyici karşısına çıktı. Restoran işletmeciliğinin yanı sıra turizm danışmanlığı da yapan Torun, Nevin Ursavaş ile nikaha masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten, Şan isminde bir de oğulları oldu.