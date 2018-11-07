  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cenk Torun kimdir Adını Sen Koy'da Oğuz ile yeniden doğdu

Cenk Torun kimdir Adını Sen Koy'da Oğuz ile yeniden doğdu

Cenk Torun kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Adını Sen Koy yeni sezonda Oğuz'u canlandıran Cenk Torun'un performansından sonra merak edildi. Çoğumuzun Çılgın Bediş'teki halleri ile hatırladığımız Cenk Torun 74 doğumlu. Peki hangi dizilerde oynadı, eşi ve çocuğu kim?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 12:23 - Güncelleme: 07-11-2018 11:22

Cenk Torun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Cenk Torunun annesi babası kim soruları son günlerde merak konusu oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Adını Sen Koy'un TV8 transfer olmasından sonra Cenk Torun'un hayatı ve biyoğrafisi daha da merak edildi. Yeni sezonda kadroya dahil olan ve Oğuz karakterini oynayan Cenk Torun'u bir çoğumuz yıllar önce Yonca Evcimik ile başrol oynadığı Çılgın Bediş dizisi ile tanıyoruz. Peki kimdir Cenk Torun, evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

AİLESİ:Sanatçı Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, 24 Mart 1974 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Cenk Torun, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibinde rol aldı ve bu sayede ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu. 95-96 yılları arasında 'Palavra Aşklar' dizisi ile ekranlara geldi, ancak dizinin ömrü kısa sürdü. 90’lı yılların unutulmaz dizilerinden biri olan Çılgın Bediş' in kadrosunda yer alan Cenk Torun, 'Oktay' karakterine hayat verdi.

Cenk Torun, Çılgın Bediş'in yayınlandığı dönemde 'Aynalı Tahir'de konuk oyuncu olarak da ekrana geldi. Torun, dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2001'de 'Benim İçin Ağlama', 2004'te 'Melekler Adası' ve 2005'te'Büyük Günahlar','Köpek' ve 'Masum Değiliz' dizileri ile izleyici karşısına çıktı.

2007 yılında atv'de ekrana gelen 'Gemilerde Talim Var'da Yunus Günçe, Buket Dereoğlu, Can Verel ve Hazel Atasever ile kamera karşısına geçti.
Cenk Torun, 2006 ve 2010 yılları arasında televizyon filmi 'Ölümsüz Kahramanlar'da rol aldı.

2011 yılında Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı.

13 sezon boyunca ekrana gelen dizide konuk oyuncu olan Torun, 'Erkan Yıldız' olarak izleyici karşısına çıktı. Restoran işletmeciliğinin yanı sıra turizm danışmanlığı da yapan Torun, Nevin Ursavaş ile nikaha masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten, Şan isminde bir de oğulları oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cenk Torun kimdir Adını Sen Koy'da Oğuz ile yeniden doğdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro