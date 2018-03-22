SON DAKİKA

Cenk Eren'in annesine ne oldu? Balçiçek İlter'de Tuna B. şok etti

Balçiçek İlter'in Star TV'deki programında Cenk Eren ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Hasta bakıcı ünlü şarkıcının annesine vurulan iğnenin onun ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Tüyler ürperten bir iddia ile gündeme gelen gelen Cenk Eren, Duymayan Kalmasın’a konuştu.

Balçiçek İlter'in programında Tuna B. isimli bakıcı yeni iddialarda bulundu. Balçiçek İlter de kendisinin da bir konuşmaya tanık olduğunu belirtti ve 'Herkesin bu olayı bildiğini, ancak konuşmadığını anlıyorum ben' dedi. Tuna B. Cenk Eren'in annesinin olayında sadece kendisinin olduğunu ve bizzat tanık olduğunu kaydetti.

İDDİA NE : "Balçiçek İlter’le Olay Yeri" programına katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B., hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını ileri sürdü. Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini öne sürdü.

Stüdyoda ismi açıklanan ancak Star TV ekranlarına yansımayan Cenk Eren, geçtiğimiz yılın nisan ayında solunum yetmezliği çeken annesinin acı haberiyle sarsılmıştı. Dün ortaya atılan iddialar bugün Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasına da konu oldu. Cenk Eren'le konuştuğunu ifade eden Cengiz Semercioğlu, ünlü sanatçının sözlerini şu cümlelerle özetledi:

-"Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım. İnşallah doğru değildir, Allah bizi böyle bir şeyle sınamasın”

  • Medya 22 Mart 2018 16:06
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cenk Eren'in annesine ne oldu? Balçiçek İlter'de Tuna B. şok etti videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro