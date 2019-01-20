Cengiz Ünder'le ilgili kötü haberi hocası verdi

İtalya Serie A'da Roma'nın sahasında Torino'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 6.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cengiz Ünder'le ilgili hocasından üzücü sözler geldi.

Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak" şeklinde konuştu.