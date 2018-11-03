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Cengiz Ünder'in kaderi belli oldu

Cengiz Ünder'in kaderi belli oldu

İtalyan medyasında yer alan habere göre; dev kulüplerin peşinde koştuğu Cengiz Ünder, Roma'da kalıyor.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 01:45 - Güncelleme: 03-11-2018 01:45

Yüksek tirajlı Corriere dello Sport gazetesinin bugünkü sayısında, ''Trigoria da kalacak'' başlığı kullanıldı. Haberde, kulübün sportif direktörü Monchi'nin Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddeceği belirtildi. Roma'nın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz'e ihtiyacı olduğu vurgulandı.

DEVLER PEŞİNDE
Cengiz'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Arsenal, Bayern Münih, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham kulüplerinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Tottenham'ın Roma'ya 58 milyon Euro teklif verdiği hatırlatıldı.

Ancak gelen tüm teklifler karşısında sportif direktör Monchi, aldığı karar da ısrarlı ve kulüpler bekleyebilir sözüne de yer verildi.

Haberde, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Roma'nın, yaz transfer döneminde kulüpten gitmesine izin verilen Alisson, Strootman ve Nainggolan gibi isimlerin ardından Cengiz'in de ayrılması halinde yeniden taraftarla karşı karşıya gelinme ihtimali olduğu ve Roma'nın bu riskten uzak durmayı tercih edeceği belirtiliyor.

YÜZDE 20 PAY ÖDEYCEK
Başakşehir'den 15 milyon Euro'ya transfer edilen ve kısa sürede fiyatını 4-5 kata çıkartan Cengiz'in olası bir başka kulübe satılması durumunda Roma, Başakşehir'e %20 pay ödemek zorunda.

Gazeteye göre; yaz transfer döneminde hakkındaki transfer iddiaları yeniden çıkması beklenen Cengiz için Roma'nın önünde iki seçenek var. Ya 1 milyon Euro maaşına zam yapacak ya da satmak durumunda kalacak ifadesi kullanılmış. Sol ayağını iyi kullanan ve her iki kanatta oynayan Cengiz gibi başarılı bir oyuncu Roma'da yok ve o şimdi Di Francesco'nun takımını sırtlamak zorunda. Takımı sürüklemeye hazır yorumu yapılmış.

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