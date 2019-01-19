Roma ile Torino, Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Cengiz Ünder maçın 5. dakikasında şanssız bir an geçirdi ve sakatlandı. Sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Stephane El Shaarawy, 6. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cengiz Ünder'den kötü haber geldi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER