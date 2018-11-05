Cengiz Ünder oynayacak Cüneyt Çakır düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'nın CSKA Moskova ile İtalya'nın Roma takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

CSKA Moskova ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in de kadrosunda bulunduğu Roma arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.